Развитие Камчатки будет построено на устойчивых принципах минимум в 3 секторах экономики

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Развитие Камчатского края может происходить с опорой на принципы устойчивости как минимум в трех секторах экономики - рыбном хозяйстве, логистике и туризме. Об этом в четверг сообщил глава региона Владимир Солодов на сессии форума "Сильные идеи для нового времени".

"Для Камчатки мы абсолютно точно можем говорить, что ее развитие может быть основано на устойчивых, неисчерпаемых принципах, на трех секторах экономики как минимум, которые могут такое развитие обеспечить", - сказал он. В первую очередь, по словам Солодова, речь идет о рыбном хозяйстве. "Рыбная ловля, которая при условии обеспечения разумного, сбалансированного подхода, <...> может быть на многие годы вперед гарантией обеспечения стабильного прироста, стабильного поступления доходов", - отметил губернатор.

Говоря об этом секторе экономики Камчатского края, Солодов обратил внимание на перспективу увеличения добавленной стоимости на северную рыбу. "Камчатская рыба - дикая, северная рыба, но, к сожалению, пока мы ее продаем практически без премии, связанной с этими уникальными ее качествами, <...> как дикоросы не могут быть воспроизведены в том же качестве в условиях монокультуры, точно так же по большому счету и дикая камчатская или любая другая северная рыба - это абсолютно несопоставимый продукт с марикультурной, выращенной рыбной продукцией. Перспектива добавленной стоимости связана, в моем понимании, как раз с этим", - подчеркнул он.

По словам главы Камчатки, второй сектор экономики, который сможет обеспечить устойчивое развитие региона, - это логистика, а третий - туризм. "И здесь я хочу тоже подчеркнуть, что туризм не просто как ценность приехать на природу, посмотреть, как медведи ловят рыбу, как извергается вулкан, а туризм как познание как преобразование сознания - это то, на что мы хотим делать ставку, и образовательные центры этого типа, нового типа, это как раз одна из тех сильных идей, которые мы на форуме презентуем", - отметил Солодов.

Вместе с тем губернатор выразил уверенность, что миссия Камчатки - это преобразование мышления в сторону более экологичного, причем не только в российском масштабе.

"Ощущение встроенности в природные процессы позволяет мне делать реальную ставку на это, и то звучание, которое экологические процессы на Камчатке приобретают, <...> это все тоже заставляет нас особое внимание уделять экологии. Но я хочу здесь подчеркнуть, что и "зарабатывание" денег на Камчатке, конечно, тоже связано с нашей природой. Я абсолютно убежден, что на Камчатке мы можем показать пример экологичного роста в масштабах отдельно взятого региона", - сказал он.

О форуме

Форум "Сильные идеи для нового времени", организованный Агентством стратегических инициатив и Фондом Росконгресс, проходит 11-13 ноября в Москве. За время подготовки было собрано около 15 тыс. идей для развития экономики, социальной и технологической сфер России. Авторы 100 идей расскажут о них на форуме представителям федеральных органов власти и институтов развития. ТАСС является стратегическим информационным партнером мероприятия и обеспечивает работу официального медиабанка форума.