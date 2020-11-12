Инвесторам из Индии предложили наладить производство керамической плитки в Приамурье

БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 ноября. /ТАСС/. Правительство Амурской области предложило потенциальным инвесторам из Индии наладить производство керамической плитки на Чалганском месторождении на севере региона. Об этом в четверг сообщил директор регионального агентства по привлечению инвестиций Павел Пузанов.

Посольство Республики Индия в России, Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ), Ассоциация производителей керамической продукции Республики Индия и Ассоциация производителей керамических материалов (АПКМ) в четверг в режиме видеосвязи провели панельную дискуссию о перспективах сотрудничества в области керамической промышленности на Дальнем Востоке. В ней участвовал посол Индии в России Бала Венкатеш Варма.

"Мы провели работу по выбору наиболее удачной сырьевой базы для реализации проектов в области керамического производства. Составлены подробные чек-листы, [одно из предложений] - Челганское месторождение. Новые производства могут быть направлены не только на внешние рынки, так как и в самом регионе идет активное строительство промышленных объектов, развивается рынок недвижимости", - сказал Пузанов.

Челганское месторождение находится в 400 км от Благовещенска. В шести километрах от него проходит федеральная трасса "Амур", рядом пролегает Транссибирская магистраль. Месторождение обладает запасами таких природных материалов как песок, каолин, глина. По словам министра природных ресурсов Амурской области Сергея Маху, среди преимуществ участка - не только его расположение, но и наличие крупного месторождения сырья и необходимой инфраструктуры. "Амурская область заинтересована в расширении промышленного производства в регионе, и правительство области готово оказать максимальное содействие для развития проекта", - отметил Маху.

Директор АПКМ Альберт Попов перечислил преимущества Дальнего Востока для создания промышленных предприятий с перспективой экспорта продукции, назвав в их числе государственные льготы и преференции.

"Мы можем обратить особое внимание на практически постоянное снижение курса национальной валюты, на стоимость энергоресурсов, на наличие обучаемых образованных сотрудников, сравнительно низкую стоимость трудовых ресурсов, отличные логистические возможности для экспорта в страны Европы, Ближнего Востока и Африки. Отсутствие производственных площадок на территории Сибири и Дальнего Востока, логическая составляющая также имеют значение в части конкуренции, поэтому размещение производственных площадок здесь сильно увеличат потенциал любого из инвесторов", - сказал Попов.