Бюджет Самарской области недополучит 15 млрд рублей из-за пандемии

ТАСС, 12 ноября. Потери бюджета Самарской области оцениваются на 15 млрд рублей из-за пандемии новой коронавирусной инфекции. Об этом ТАСС сообщил губернатор региона Дмитрий Азаров во время форума "Сильные идеи для нового времени". Ранее региональные власти оценивали потери в 22 млрд рублей.

"Сегодня есть оценки. Мы считаем, что 15 млрд рублей - это то, что недополучит региональный бюджет. При этом наша июньская оценка [по потерям бюджета] была 24 млрд рублей, то есть мы значительно сокращаем разрыв", - сказал Азаров. Он добавил, что при этом правительство не отказалось от социальных обязательств или проектов.

В сентябре глава региона оценивал потери областного бюджета на 11,9% (22 млрд рублей) от утвержденных ранее доходов. Предполагалось, что бюджет будет бездефицитным, доходы и расходы были установлены в размере 184,8 млрд рублей. Сейчас показатели планируется изменить, в Самарскую губернскую думу направили новый проект, по которому планируется утвердить дефицит на сумму 21,3 млрд рублей.

Форум "Сильные идеи для нового времени", организованный Агентством стратегических инициатив и Фондом Росконгресс, проходит 11-13 ноября в Москве. За время подготовки было собрано около 15 тыс. идей для развития экономики, социальной и технологической сфер России. Авторы 100 идей расскажут о них на форуме представителям федеральных органов власти и институтов развития. ТАСС является стратегическим информационным партнером мероприятия и обеспечивает работу официального медиабанка форума.