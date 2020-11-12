{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Минфин намерен разместить евробонды в евро на 7 лет с доходностью 1,125%

По данным источника, финальный ориентир доходности был изменен и составляет 1,85% для евробондов со сроком погашения через 12 лет

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Министерство финансов России разместит евробонды, номинированные в евро, на 7 лет со ставкой 1,125%, на 12 лет - 1,85%. Об этом ТАСС сообщил источник.

Финальный ориентир доходности был изменен и составляет 1,85% для евробондов со сроком погашения через 12 лет и 1,125% со сроком погашения через 7 лет.

Ранее сообщалось, что Министерство финансов России открыло книгу заявок на два транша евробондов в евро с погашением в 2027 и 2032 году. 10 ноября Минфин РФ сообщил о выборе в качестве организаторов размещения внешних облигационных займов в 2020 году "ВТБ капитал", Газпромбанк и "Сбербанк КИБ".

Теги
Россия
"Автоваз" ожидает падение автомобильного рынка в России на 11% в 2020 году
Программы льготного автокредитования и опережающих госзакупок оказали значительную поддержку отрасли, отметил вице-президент компании Сергей Громак
Читать полностью