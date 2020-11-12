Минфин намерен разместить евробонды в евро на 7 лет с доходностью 1,125%

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Министерство финансов России разместит евробонды, номинированные в евро, на 7 лет со ставкой 1,125%, на 12 лет - 1,85%. Об этом ТАСС сообщил источник.

Финальный ориентир доходности был изменен и составляет 1,85% для евробондов со сроком погашения через 12 лет и 1,125% со сроком погашения через 7 лет.

Ранее сообщалось, что Министерство финансов России открыло книгу заявок на два транша евробондов в евро с погашением в 2027 и 2032 году. 10 ноября Минфин РФ сообщил о выборе в качестве организаторов размещения внешних облигационных займов в 2020 году "ВТБ капитал", Газпромбанк и "Сбербанк КИБ".