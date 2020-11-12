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Пандемия COVID-19

Вакцина CureVac будет сохранять эффективность три месяца при пяти градусах тепла

В условиях комнатной температуры препарат будет сохранять свою эффективность в течение 24 часов

БЕРЛИН, 12 ноября. /ТАСС/. Разрабатываемая фармацевтической фирмой CureVac вакцина от коронавируса будет годной к применению на протяжении как минимум три месяцев в случае, если она будет храниться при температуре плюс пять градусов. Об этом сообщил в четверг журналистам глава отдела по производству Флориан фон дер Мюльбе.

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По его словам, в условиях комнатной температуры препарат будет сохранять свою эффективность в течение 24 часов. "Это позволит облегчить децентрализованное хранение вакцины и помочь в усилиях по широкой вакцинации во время нынешней пандемии", - сказал фон дер Мюльбе.

Ранее в четверг расположенная в городе Тюбинген CureVac сообщила, что планирует выпустить свою вакцину от коронавируса в третьем квартале следующего года. По словам председателя правления компании Франца-Вернера Хааса, в ближайшее время должна начаться "решающая фаза" испытаний препарата с участием 36 тыс. добровольцев. В первом квартале планируется начать процесс регистрации вакцины.

В конце октября CureVac опубликовала промежуточные итоги первой фазы испытаний, которые, по ее оценке, были положительными.

CureVac, насчитывающая 460 сотрудников, работает над вакциной против коронавируса совместно с Институтом разработки вакцин и биомедицинских лекарственных средств имени Пауля Эрлиха (PEI). 15 июня Министерство экономики и энергетики ФРГ сообщило, что правительство ФРГ инвестирует €300 млн в развитие CureVac.

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