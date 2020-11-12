Источник: совокупный спрос на евробонды РФ составил около €2,7 млрд

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Общий спрос на два транша евробондов РФ, которые размещает Минфин, составил около €2,7 млрд. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ходом размещения.

Ранее сообщалось, что Минфин России открыло книгу заявок на два транша евробондов в евро с погашением в 2027 году и 2032 году. Финальный ориентир доходности, по последним данным, составил 1,85% для евробондов со сроком погашения через 12 лет и 1,125% со сроком погашения через семь лет.

10 ноября Минфин РФ сообщил о выборе в качестве организаторов размещения внешних облигационных займов в 2020 году "ВТБ капитал", Газпромбанк и "Сбербанк КИБ".