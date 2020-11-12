Титов заявил, что снижение страховых взносов до 15% привело к росту занятости в МСП

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Снижение страховых взносов для малого и среднего бизнеса до 15% привело к росту занятости в секторе, сообщил в четверг уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов на одной из сессий форума "Сильные идеи для нового времени".

Пониженные тарифы страховых взносов для субъектов малого или среднего предпринимательства действуют с 1 апреля 2020 года.

"Мера была применена в пандемию, по ней малому бизнесу разрешили платить 15%. Она дала свой результат. Потому что если платить полностью 30%, то нагрузка не малая и очень сильно сдерживает развитие. Уже первые результаты приходят - резко начала расти занятость в малом бизнесе. Бизнесу стало выгодно платить "в белую", - отметил Титов.

По данным реестра субъектов МСП, который ведет Федеральная налоговая служба, по состоянию на 10 апреля 2020 года число МСП составляло 5,98 млн, было занято 15,25 млн человек. На 10 ноября текущего года - 5,67 млн, занято 15,52 млн работников.

Форум "Сильные идеи для нового времени", организованный АСИ и Фондом Росконгресс, проходит 11-13 ноября в Москве. За время подготовки было собрано около 15 тыс. идей для развития экономики, социальной и технологической сфер России. Авторы 100 идей расскажут о них на форуме представителям федеральных органов власти и институтов развития. ТАСС является стратегическим информационным партнером мероприятия и обеспечивает работу официального медиабанка форума.