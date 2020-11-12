Эксперт: Big Data позволила банкам ускорить выдачу льготных кредитов бизнесу

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Технологии работы с большими массивами данных (Big Data) позволили российским банкам ускорить выдачу льготных кредитов бизнесу. Такое мнение высказал старший вице-президент - директор дирекции цифрового бизнеса ПСБ Александр Чернощекин, выступая на форуме "Сильные идеи для нового времени", организованном Агентством стратегических инициатив и Фондом Росконгресс.

"ПСБ использует большие данные, в том числе в анализе платежеспособности клиентов. Такие данные позволяют точно настраивать кредитные модели, их ценообразование с учетом персонального риска, поэтому, с большой долей вероятности, потребители с более высоким кредитным качеством смогут получить более дешевое финансирование. Благодаря тому, что в ПСБ были точно настроены алгоритмы предложений и кредитных моделей, мы смогли за четыре месяца выдать более 30 тыс. кредитов на общую сумму порядка 50 млрд рублей по программе льготного кредитования бизнеса по ставке 2%", - рассказал Чернощекин.

По словам эксперта, если бы не современные технологии, то такое количество кредитов могло бы выдаваться несколько лет, однако благодаря разработанным алгоритмам, накопленной базе клиентов и развитию удаленных каналов получение кредита занимало в ПСБ не более получаса.

Кроме того, по словам Чернощекина, использование данных, на основе которых строятся предложения по товарам и услугам для клиентов, а клиенты банка не являются исключением, сокращает информационную асимметрию, так как большее количество потребителей может получить актуальную достоверную информацию о выгодных предложениях на самых разных рынках, а это позволяет им значительно сокращать свои расходы. "Роль больших данных в получении таких выгод сложно переоценить, так как используемые алгоритмы точно просчитывают, что и кому необходимо предложить, формируют наилучшее соотношение цена-предложение. К тому же это создает здоровую конкуренцию между компаниями, предлагающими свои товары и услуги, внутри этих маркетплейсов, которые также существуют за счет больших данных", - отметил он.

Эксперт подчеркнул, что уже сейчас мобильный и интернет-банкинг и большие данные тесно взаимосвязаны, а весь интерфейс дистанционного банковского обслуживания постепенно подстраивается под пользователя на основе особенностей его поведения и текущего состояния бизнеса. "Банки постоянно анализируют финансовое поведение и предпочтения клиентов, чтобы понимать их интересы и предвосхищать потребности, предлагая актуальные сервисы и продукты. Существует много направлений, связанных с построением моделей поведения потребителей, триггерных цепочек, поведенческих сегментов. Все это помогает закрывать потребности клиентов, когда они возникают", - резюмировал Чернощекин.

О форуме

Форум "Сильные идеи для нового времени", организованный Агентством стратегических инициатив и Фондом Росконгресс, проходит 11-13 ноября в Москве. За время подготовки было собрано около 15 тыс. идей для развития экономики, социальной и технологической сфер России. Авторы 100 идей расскажут о них на форуме представителям федеральных органов власти и институтов развития.