Чистая прибыль Новикомбанка за девять месяцев по РСБУ выросла на 31%

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Чистая прибыль Новикомбанка (опорный банк ГК "Ростех") за девять месяцев 2020 года по РСБУ выросла на 31% в годовом выражении и составила 10,5 млрд рублей, следует из сообщения кредитной организации.

"Согласно отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ), по итогам девяти месяцев 2020 года Новикомбанк получил чистую прибыль в размере 10,5 млрд рублей. Рост чистой прибыли банка, который по отношению к соответствующему периоду 2019 года составляет 31%, отражает стабильное увеличение активов банка и расширение кредитования клиентов - предприятий высокотехнологичных отраслей промышленности", - указано в сообщении.

Активы Новикомбанка за отчетный период выросли на 8,1% - до 510,3 млрд рублей. Кредитный портфель увеличился с начала года на 22,7%, составил на начало октября 460,4 млрд рублей. Такая динамика портфеля позволила банку получить чистый процентный доход в размере 12,9 млрд рублей. Объем средств, привлеченных банком в ходе обслуживания клиентов, вырос на 6,3%, до 457,5 млрд рублей. Собственные средства (капитал) за девять месяцев 2020 года выросли на 25,9%, до 61 946,8 млн рублей.

По словам председателя правления Новикомбанка, куратора Воронежского регионального отделения "Союза машиностроителей России" Елены Георгиевой, несмотря на пандемию, волатильность валютных курсов и нестабильность финансового рынка в целом, Новикомбанк демонстрирует рост активов и прибыли, продолжает наращивать капитал, создавая основу для дальнейшего расширения деятельности. "Наш подход к избирательному принятию риска и сформированная обширная клиентская база, объединяющая качественных заемщиков, позволяют Новикомбанку обеспечить бесперебойным финансированием все важнейшие проекты российской экономики", - отметила она.

АО АКБ "Новикомбанк" входит в 20 крупнейших банков России и предоставляет полный спектр банковских услуг на всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности - финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей, авиации и автопрома. Новикомбанк участвует в финансировании ключевых национальных проектов, направляет средства на реализацию комплексных инфраструктурных программ, поддерживает инициативы по достижению национальных целей развития.