Титов заявил, что ситуация с уголовным делом против Калви ухудшила деловой климат России

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Ситуация с возбуждением уголовного дела против основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви ухудшила деловой климат России, заявил в четверг ТАСС уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов.

Верховный суд России в четверг изменил с домашнего ареста на запрет определенных действий меру пресечения основателю инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви и шестерым фигурантам дела о растрате 2,5 млрд рублей.

По словам Титова, освобождение из-под домашнего ареста - "это некая компенсация в деловом климате, так как справедливость восторжествовала". "Но, с другой стороны, если бы не было таких прецедентов, то климат был значительно лучше", - сказал бизнес-омбудсмен.

Титов назвал изменение меры пресечения Калви и другим фигурантам "победой, но все-таки со слезами на глазах". "Мы с самого начала говорили, что это предмет не уголовного разбирательства, а чисто корпоративный спор, который должен был решаться в гражданских судах. Два года потребовалось для того, чтобы принять решение об из освобождении [из-под ареста], которое серьезно повлияло, прежде всего, на семьи всех фигурантов", - отметил Титов.

Уполномоченный также оценил шансы Калви и фигурантов дела на судебном процессе по их делу. "Может быть и обвинительный приговор, но считаем, что справедливым было бы, чтобы этого приговора не было", - сказал бизнес-омбудсмен.

Сигнал для инвестсообщества

Освобождение из-под домашнего ареста основателя Baring Vostok Майкла Калви и его коллег является важным сигналом для всего инвестиционного сообщества, заявил журналистам генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

"Освобождение из под домашнего ареста основателя и старшего партнера инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви и его коллег является важным сигналом для всего инвестиционного сообщества. Все международные партнеры РФПИ позитивно воспринимают эту новость, что отразится на их готовности к новым инвестициям в российскую экономику", - отметил он, подчеркнув, что РФПИ продолжит совместные инвестиции с фондом Baring Vostok.

Дмитриев отметил, что совместные с Baring Vostok инвестиции помогут восстановлению российской экономики после пандемии коронавируса.

"И надеемся, что уже в ближайшее время суд, разобравшись во всех обстоятельствах, примет справедливое решение по существу этого дела. Мы, как и раньше, считаем фонд Baring Vostok добросовестным партнером, придерживающимся высоких этических стандартов, принятых в инвестиционном сообществе", - подчеркнул глава РФПИ.