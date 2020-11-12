"Алроса" не планирует продавать алмазы в Гохран в 2020 году

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. "Алроса" не планирует серьезных объемов продаж алмазов в Гохран в этом году, но может воспользоваться данной опцией в 2021 году в случае ухудшения рыночной ситуации. Об этом в ходе телеконференции сообщил глава компании Сергей Иванов.

"В этом году у нас теоретически есть такая опция, если в декабре рыночные условия ухудшатся - мы можем легко продать в Гохран. Но мы не видим никаких предпосылок к тому, что ситуация в декабре ухудшится существенно. Но в следующем году этот инструмент должен быть "на столе". Если ситуация ухудшится, то можем использовать этот инструмент. Я думаю, что эти инструменты не будут актуальны до II квартала [2021 года]. Резюмируя, если мы будем использовать этот инструмент в этом году, то суммы не будут большими", - сказал он.

"Наша ликвидность находится на высоком уровне. В текущий момент мы чувствуем себя комфортно без [использования] этой опции в этом году", - добавил заместитель генерального директора "Алросы" Алексей Филипповский.

Иванов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в октябре сообщал, что компания рассчитывает в ближайшее время договориться с Минфином о закупке алмазов в Гохран.

Ранее газета "Коммерсантъ" со ссылкой на Минфин РФ написала, что "Алроса" получит поддержку государства в виде закупок сырья в Госфонд. Иванов отмечал, что "Алроса" может начать продажи алмазов в Гохран в конце 2020 года - первой половине 2021 года в случае одобрения со стороны правительства РФ.

Глава Якутии Айсен Николаев сообщал, что в связи со снижением продаж "Алросы" из-за пандемии нового коронавируса бюджет республики (Якутии принадлежит 25% акций "Алросы", администрациям районов республики, на территории которых компания ведет деятельность, - 8%) по итогам 2020 года может недополучить 10-20 млрд рублей. По словам Николаева, "Алросе" нужна поддержка в условиях спада на мировом алмазном рынке и тяжелой ситуации в мировой экономике в целом на фоне пандемии. Возможность продажи алмазов в Гохран обсуждается в параметрах, озвученных еще в 2019 году, то есть в объеме $0,5-1 млрд, говорил Николаев ТАСС.

Правительство при этом увеличило выплаты на закупку драгоценных камней и драгоценных металлов в Гохран до 39,82 млрд рублей в 2021 году, следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на 2021-2023 годы. В 2020 году лимит на такие закупки составляет 10,5 млрд рублей.