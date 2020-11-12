РФПИ: освобождение Калви является важным позитивным сигналом для инвестсообщества

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Освобождение из-под домашнего ареста основателя Baring Vostok Майкла Калви и его коллег является важным сигналом для всего инвестиционного сообщества, заявил журналистам генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

"Освобождение из под домашнего ареста основателя и старшего партнера инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви и его коллег является важным сигналом для всего инвестиционного сообщества. Все международные партнеры РФПИ позитивно воспринимают эту новость, что отразится на их готовности к новым инвестициям в российскую экономику", - отметил он, подчеркнув, что РФПИ продолжит совместные инвестиции с фондом Baring Vostok.

Дмитриев отметил, что совместные с Baring Vostok инвестиции помогут восстановлению российской экономики после пандемии коронавируса.

"И надеемся, что уже в ближайшее время суд, разобравшись во всех обстоятельствах, примет справедливое решение по существу этого дела. Мы, как и раньше, считаем фонд Baring Vostok добросовестным партнером, придерживающимся высоких этических стандартов, принятых в инвестиционном сообществе", - подчеркнул глава РФПИ.

Верховный суд России в четверг изменил с домашнего ареста на запрет определенных действий меру пресечения семерым фигурантам дела основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви о растрате 2,5 млрд рублей.