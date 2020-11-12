Бюджет Пензенской области рискует недополучить 1,9 млрд рублей

ПЕНЗА, 12 ноября. /ТАСС/. Бюджет Пензенской области недополучит 1,9 млрд рублей в 2020 году, согласно прогнозу, сообщила в четверг в ходе публичных слушаний по проекту бюджета региона на 2021 год врио замминистра финансов Пензенской области Марина Забара.

"С учетом складывающейся динамики по итогам 2020 года ожидается невыполнение плана [по доходам] на порядка 1,9 млрд рублей, или 5,1%", - отметила Забара.

Она уточнила, что невыполнение плана связано с сокращением поступлений в бюджет доходов от акцизов на алкоголь и нефтепродукты, по налогам на прибыль и имущество организаций, а также по налогу, который взимается по упрощенной системе налогообложения.

Забара уточнила, что за 10 месяцев 2020 года налоговые и неналоговые доходы бюджета составили 29 млрд рублей, что на 0,2% больше, чем за аналогичный период 2019 года, но меньше предусмотренного темпа в 6,3%. По ее словам, на ситуацию с доходами в этом году оказала значительное влияние сложная социально-экономическая ситуация в связи с пандемией коронавируса, предоставление мер поддержки отдельным категориям налогоплательщиков в виде снижения налоговых ставок, отсрочек и рассрочек по уплате и освобождение от уплаты за второй квартал 2020 года.

Доходная часть бюджета региона на 2020 год составляет 65 млрд 988 млн рублей, расходы - 66 млрд 707 млн рублей, дефицит бюджета - 719 млн рублей.