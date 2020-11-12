Минфин закрыл книгу заявок на два транша евробондов на €2 млрд

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Министерство финансов РФ закрыло книгу по сбору заявок на два транша евробондов общим объемом в €2 млрд. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ходом размещения.

Доходность семилетнего транша еврооблигаций на €750 млн составит 1,125% годовых, 12-летнего транша на €1,25 млрд - 1,85% годовых. Ранее сообщалось, что совокупный спрос на евробонды Минфина РФ превысил €2,7 млрд.

В ходе сбора заявок ориентиры были снижены - первоначальный купон семилетнего транша составлял около 1,25% годовых, 12-летнего транша - около 2% годовых.

10 ноября Минфин РФ сообщил о выборе в качестве организаторов размещения внешних облигационных займов в 2020 г. "ВТБ капитал", Газпромбанк и "Сбербанк КИБ".