Росстат предварительно оценил падение ВВП РФ в III квартале в 3,6%

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. ВВП России в III квартале, по предварительной оценке, снизился на 3,6% в годовом выражении, следует из данных Росстата.

Предварительная оценка ВВП за III квартал основана на оперативной статистической отчетности крупных и средних предприятий нефинансового сектора экономики.

Ранее Минэкономразвития оценивало спад ВВП в III квартале в 3,8%.

В Росстате поясняют, что предварительная оценка выполнена на основе производственного метода и представляет собой сумму валовой добавленной стоимости всех отраслей в основных ценах и чистых налогов на продукты.

По данным Росстата, рост сельского хозяйства в III квартале составил 2,7%, промышленное производство сократилось на 5% (максимальное падение в добыче полезных ископаемых на 11,5%), розничный товарооборот сократился на 2,5%, пассажиропоток - на 44%, сфера общественного питания - на 20,1%.

"Оценка экономических операций, по которым отсутствует исходная информация, осуществлена на базе соотношений, сложившихся в предыдущем году. По видам деятельности, пострадавшим от новой коронавирусной инфекции, соотношения предыдущих лет корректировались в соответствии с текущей ситуацией", - добавляют в статслужбе.