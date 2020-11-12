FT: "Сбер" и Mail.ru Group обсуждали выход из СП из-за разногласий

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. "Сбер" и Mail.ru Group обсуждали выход из совместного предприятия в сфере фудтеха и транспорта - "O2O Холдинга" - из-за разногласий, но пока переговоры остаются безрезультатными. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Как утверждает издание, причины разногласий между компаниями схожи с теми, которые возникли у "Сбера" и "Яндекса" и привели к разделению активов "Яндекс.Маркет" и "Яндекс.Деньги" - в том, что имея равные доли участия в совместных предприятиях, компании "не решили, кто из них будет главнее".

Так, по данным газеты, "Сбер" и Mail.ru Group уже проводили переговоры о возможном "разводе", но пока они "остаются безрезультатными, поскольку стороны еще не решили, как они будут разделять активы" в рамках СП.

В пресс-службе Mail.ru Group, комментируя эту информацию, отметили, что обе компании "выстраивают две самостоятельные экосистемы, и могут конкурировать в некоторых нишах, что нисколько не противоречит совместному паритетному развитию активов вокруг фудтеха и транспорта".

В "Сбере" в свою очередь отметили, что компании связывают тесные партнерские отношения.

"Год назад мы заключили соглашение о создании совместного предприятия, куда сейчас входят такие сильные игроки как Delivery Club, "Ситимобил", "Самокат", "Кухня на районе"… Эти компании успешно развиваются и, мы убеждены, станут лидерами своих индустрий", - сообщил ТАСС представитель пресс-службы "Сбера".

Об СП

Совместное О2О-предприятие (online-to-offline) "Сбера" и Mail.ru Group в сфере транспорта и еды было создано в декабре 2019 г. и включает в себя сервисы доставки из ресторанов Delivery Club, экспресс-доставки продуктов "Самокат", экспресс-доставки готовой еды "Кухня на районе", такси "Ситимобил", каршеринга YouDrive, а также многофункциональную платформу для посетителей и владельцев ресторанов Foodplex и производителя готовых рационов питания Performance Group.

Стороны планировали совокупно инвестировать в СП до 64,6 млрд руб. при условии достижения целевых показателей до ноября 2020 г., а оценка стоимости платформы в перспективе может превысить 100 млрд руб.

В конце июня "Яндекс" и "Сбер" объявили о прекращении сотрудничества в рамках совместных предприятий. "Яндекс" выкупил у "Сбера" 45% "Яндекс.Маркета" за 42 млрд руб. (общая оценка компании - около 87,3 млрд руб.), а "Сбер" в свою очередь выкупил долю "Яндекса" в "Яндекс.Деньгах" (25% плюс 1 рубль) за 2,4 млрд руб.