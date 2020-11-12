Доходы бюджета Башкирии в 2020 году снизились на 16%

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Доходная часть бюджета Башкирии, включая налоговые и неналоговые, снизилась на 16% по сравнению с 2019 годом. При этом расходы на фоне пандемии увеличились на 18%, сообщил ТАСС в четверг премьер-министр правительства республики Андрей Назаров на полях форума "Сильные идеи для нового времени".

"Мы по собственным налоговым и неналоговым доходам в этом году не добираем 16%, а расходы в связи с пандемией коронавируса увеличились на 18%. Поэтому для нас в этом году очень тяжелый бюджет, в следующем году тоже прогнозируем такую же ситуацию", - сообщил Назаров.

По прогнозу республиканского Минфина, бюджет Башкирии будет дефицитным в 2021-2023 годах, общий долг превысит 13 млрд рублей. Доходы в 2021 году прогнозируются в объеме 188,8 млрд, расходы - 212,8 млрд рублей.

В сентябре со ссылкой на Минфин республики сообщалось о снижении налоговых и неналоговых доходов бюджета Башкирии по состоянию на 1 июня более чем на 14 млрд рублей, или на 19%, по сравнению с 2019 годом. Поступления от налога на прибыль организаций уменьшились в 1,6 раза.

В декабре 2019 года депутаты Госсобрания Башкирии приняли закон о бюджете региона на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Согласно документу, доходы в бюджете на 2020 год должны были составить 204,6 млрд рублей (корректировка на 10,4 млрд рублей после первого чтения), расходы - 226,6 млрд рублей, дефицит - 22 млрд рублей.

Форум "Сильные идеи для нового времени", организованный Агентством стратегических инициатив и Фондом Росконгресс, проходит 11-13 ноября в Москве. За время подготовки было собрано около 15 тыс. идей для развития экономики, социальной и технологической сфер России. Авторы 100 идей расскажут о них на форуме представителям федеральных органов власти и институтов развития. ТАСС является стратегическим информационным партнером мероприятия и обеспечивает работу официального медиабанка форума.