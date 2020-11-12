ЦБ назвал основные драйверы роста цен в ближайшее время

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Ослабление рубля, мировые цены на продовольствие и ограничения со стороны предложения будут влиять на темпы роста цен в ближайшее время, отмечается в материалах Банка России.

"В ближайшее время на ценовой динамике будут продолжать сказываться краткосрочные проинфляционные факторы, такие как эффект переноса валютного курса, мировые цены на продовольствие и ограничения со стороны предложения. При этом на среднесрочной перспективе более выраженным станет дезинфляционное влияние спроса, которое усиливается в связи с ухудшением эпидемической ситуации", - отмечает регулятор.

ЦБ сообщает, что в октябре 2020 г. годовая инфляция увеличилась на 0,32 п. п., до 3,99%, в том числе за счет низкой базы осени 2019 года. "Годовые показатели устойчивой ценовой динамики также в основном возросли, но остались ниже 4%", - подчеркивают в ЦБ.

По прогнозу Банка России, годовая инфляция составит 3,9-4,2% в 2020 году. С учетом проводимой денежно-кредитной политики инфляция прогнозируется на уровне 3,5-4,0% в 2021 г. и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.