Ивановский комбинат детского питания инвестирует 1,5 млрд рублей в расширение производства

ТАСС, 12 ноября. Ивановский комбинат детского питания направит в расширение собственного производства 1,5 млрд рублей до конца 2022 года, это позволит увеличить мощности на 25 процентов. Об этом в четверг сообщает пресс-служба правительства региона.

Предприятие посетил губернатор Станислав Воскресенский, который обсудил с генеральным директором комбината Сергеем Карповым перспективы развития производства и создание новых рабочих мест.

"Планируемый объем инвестиций на три ближайших года - около 1,5 млрд рублей. Это позволит увеличить производственные мощности на участке пюре на 25 процентов. В этом году мы уже запустили шесть новых продуктов, на следующий год также большие планы по расширению - новые линии для категории детских пюре в паучах, кроме того, будем модернизировать линию с упаковкой в стеклотару, линию по производству жидких каш на молоке", - приводит слова Карпова пресс-служба.

Глава комбината отметил, что предприятие не испытывает дефицита в сырье, основную часть которого обеспечивают российские производители. Например, молоко для изготовления жидких молочных каш закупают у ивановских производителей.

В свою очередь губернатор Станислав Воскресенский отметил важность создания новых рабочих мест на комбинате. "У компании есть планы и на 2021-й, и на 2022-й годы, сейчас обсуждаем, какая поддержка нужна от нас, чтобы эти планы реализовались. Это все инвестиции, рабочие места, налоги в бюджет - для нас все это очень важно. Я каждый раз повторяю, что мы сейчас за каждое рабочее место бьемся, поэтому наша задача по максимуму создать инвесторам благоприятные условия, чтоб они создавали рабочие места именно у нас", - сказал глава региона.

Ивановский комбинат детского питания входит в структуру Kraft Heinz - американского продовольственного концерна. Комбинат выпускает сухие детские молочные и безмолочные каши, жидкие детские каши, детские пюре под товарными знаками Heinz, "Умница", "Сами с усами". Продукция комбината реализуется в России и в странах СНГ. В 2019 году предприятие изготовило 7,2 тысяч тонн готовой продукции, за истекший период 2020 года - 6,1 тысяч тонн продукции, это на 200 тонн больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего за три последних года ГК Kraft Heinz инвестировала в развитие производственного комплекса Ивановского комбината детского питания почти 1,6 млрд рублей.