Федермессер считает, что ориентиром для социальной помощи должно быть качество жизни

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Пандемия коронавирусной инфекции показала, что социальная ответственность является обязательством каждого человека, а не только государства. При этом система контроля качества социального обслуживания должна ориентироваться на оценку качества жизни, а не на выполнение госзадания, заявила в четверг руководитель Московского многопрофильного центра паллиативной помощи, учредитель благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Анна Федермессер.

"Каждый человек при поддержке государства и общества имеет возможности и условия для улучшения качества своей жизни во всех ее аспектах. И при получении помощи ни один гражданин не должен себя чувствовать униженным или бороться за сохранение человеческого достоинства. На мой взгляд, ключевая штука здесь - "иметь возможности и условия". Пандемия изменила многое, мы поняли, что социальная ответственность - это не ответственность государства, это ответственность каждого человека, и государство должно дать возможности человеку для реализации его потребностей", - сказала она на форуме "Сильные идеи для нового времени".

Федермессер пояснила, что так получатель услуги из объекта оказываемой помощи превращается в субъект. "Это, по сути, реализация принципа "ничего для нас без нас" (условия для жизни не должны создаваться без адресата - прим. ТАСС), который мы слышим часто", - подчеркнула она.

По ее словам, не должно быть социальной сегрегации и изоляции, а качество жизни должно определяться правовым статусом и возможностями человека. Федермессер отметила, что помощь не должна унижать человека, разлучать его с близкими, причинять ущерб и вред. Кроме того, не следует отдавать приоритет стационарным услугам, поскольку "дома всегда лучше". При этом нельзя также навязывать стандарт качества жизни и ограничивать социальную помощь исключительно запросом.

Форум "Сильные идеи для нового времени", организованный Агентством стратегических инициатив и Фондом Росконгресс, проходит 11-13 ноября в Москве. За время подготовки было собрано около 15 тыс. идей для развития экономики, социальной и технологической сфер России. Авторы 100 идей расскажут о них на форуме представителям федеральных органов власти и институтов развития. ТАСС является стратегическим информационным партнером мероприятия и обеспечивает работу официального медиабанка форума.