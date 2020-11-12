Власти Кировской области ожидают в 2021 году снижения поступления налога на прибыль на 20%

КИРОВ, 12 ноября. /ТАСС/. Власти Кировской области в связи с влиянием пандемии коронавируса ожидают в 2021 году снижения поступления налога на прибыль организаций на 20%, сообщила в четверг на публичных слушаниях по проекту закона о бюджете министр финансов региона Лариса Маковеева.

По ее словам, структуру собственных доходов региона формируют три ключевых доходных источника - налог на доходы физических лиц, налог на прибыль и акцизы.

"Экономическая ситуация в текущем году оказала существенное влияние на финансовые результаты организаций. На 2021 год поступление налога на прибыль прогнозируется в объеме 6,5 млрд рублей со снижением к уровню 2019 года на 20%. То есть основной доходный источник прогнозируется со значительным снижением", - сказала Маковеева.

Поступление налога на доходы физических лиц ожидается в объеме 13,2 млрд рублей. "Это доходный источник, который прогнозируется с ростом к уровню 2019 года на 7,8%", - отметила министр. Доходы от акцизов планируются в объеме 7,9 млрд рублей, в том числе доходы от акцизов на нефтепродукты - 5,7 млрд рублей, что в 1,7 раза (на 2,2 млрд рублей) выше 2019 года и на 22% превышает первоначальные показатель 2020 года.

В целом в 2021 году ожидается увеличение собственных доходов к уровню 2019 года на 7,5%.

Проект закона о бюджете предусматривает доходы в размере 65 млрд 906 млн рублей, расходы - в объеме 67 млрд 041 млн рублей, дефицит планируется в размере 1,1 млрд рублей.