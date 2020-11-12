Турецкие компании планируют войти в ульяновский кластер в сфере возобновляемой энергетики

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Ульяновские власти рассчитывают привлечь турецкие компании в сфере производства новых материалов в кластер возобновляемой энергетики региона. Об этом в четверг сообщил ТАСС губернатор Сергей Морозов в кулуарах форума "Сильные идеи для нового времени", организованного Агентством стратегических инициатив и Фондом Росконгресс.

"Мы создаем крупнейший в России центр по производству новых материалов. Турция очень активно это развивает. Мы несколько раз были до пандемии там, поэтому сейчас провели переговоры, я думаю, в ближайшее время мы порадуем наших производителей, например, ветроустановок, что ряд компаний придут к нам", - сказал собеседник агентства.

Морозов добавил, что в регионе есть разные виды энергетики - традиционная, атомная энергетика, малая гидроэнергетика, ветроэнергетика, солнечная энергетика. "Мы работаем над созданием водородной энергетики. Сейчас важно не только создать заводы по производству ветроустановок и солнечных батарей - важно создать условия для того, чтобы мы все производили у себя", - уточнил он.

Губернатор напомнил, что в регионе совместно с датской компанией Vestas создан завод по производству лопастей. "Теперь надо вести более глубокую разработку, чтобы встроиться во все эти мировые (производственные - прим. ТАСС) цепочки", - отметил он.

Глава региона также рассчитывает на приход в регион турецких производителей текстиля. "Я провел переговоры с турецкими компаниями, которые изъявили желание прийти к нам в регион. На сегодняшний день являемся ведущим регионом в области мебельной промышленности, и для нас крайне важно сейчас привлечь наших партнеров из Турции. Например, это связано с текстильной промышленностью, потому что все ткани на сегодняшний день - это Турция", - пояснил Морозов.

Форум "Сильные идеи для нового времени", организованный Агентством стратегических инициатив и Фондом Росконгресс, проходит 11-13 ноября в Москве. За время подготовки было собрано около 15 тыс. идей для развития экономики, социальной и технологической сфер России. Авторы 100 идей расскажут о них на форуме представителям федеральных органов власти и институтов развития. ТАСС является стратегическим информационным партнером мероприятия и обеспечивает работу официального медиабанка форума.