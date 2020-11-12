В работе "ВКонтакте" произошел сбой

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Российские пользователи сообщали о сбое в работе социальной сети "ВКонтакте". Это следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Пользователи соцсети жаловались на сбои в работе сайта (69%), трудности при отправке сообщений (25%) и при входе в аккаунт (5%). Проблемы в работе соцсети наблюдались в западной части России.

"ВКонтакте" позже устранила неполадки в работе сервиса. "Работа полностью восстановлена", - сказали в пресс-службе соцсети.