В России появится Федерация креативных индустрий

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Федерация креативных индустрий появится в России, в нее войдут крупнейшие отраслевые объединения. Об этом сообщил глава комитета РСПП по интеллектуальной собственности и креативным индустриям, президент Ассоциации IPChain Андрей Кричевский в четверг на форуме "Сильные идеи для нового времени".

"В первую очередь необходимо, чтобы участников креативных индустрий видели и слышали. Государству нужен партнер, который сможет консолидированно от имени креативных индустрий выражать мнения и запросы. В ближайшее время будет создана Федерация креативных индустрий, туда войдут объединения, которые представляют творческих людей и предпринимательство, а также те, кто развивает инфраструктуру, занимается распространением знаний, развитием производства, инвестициями и управлением интеллектуальной собственностью", - сказал Кричевский.

По мнению вице-президента и члена правления РСПП, председателя комитета РСПП по инвестиционной политике, институтам развития и поддержке экспорта Игоря Вдовина, в настоящее время спрос на талантливых людей как никогда высок.

"В нашей стране есть люди и команды, которые вполне конкурентоспособны на мировом рынке. Этот потенциал нужно развивать дальше, использовать все доступные ресурсы, в том числе финансово-инвестиционные инструменты, к примеру, венчурное инвестирование. Наши общие усилия позволят организовать спрос на российские творческие продукты", - сказал он в своем выступлении.

Сто лидеров креативной индустрии

Вдовин добавил, что первым шагом на пути к структуризации в этой сфере стало проведенное РСПП исследование 100 Most Creative Russians, определившее лидеров креативных индустрий. Именно в ходе презентации этого исследования прозвучало заявление о создании Федерации креативных индустрий.

"Цель нашего исследования - показать, что Россия может стать источником конкурентоспособных творческих продуктов и услуг. У нас есть все предпосылки для развития креативных индустрий как полноценного сектора экономики. Теперь необходимо приступить к формированию доверия к этому рынку со стороны бизнеса и государства", - сказал директор комитета РСПП по интеллектуальной собственности и креативным индустриям Игорь Намаконов, являющийся куратором проекта 100 Most Creative Russians.

Возросший интерес к творческому сектору более чем оправдан, полагает эксперт. По его словам, на данный момент капитализация креативных индустрий в мире достигает 3,6 трлн долларов. Несмотря на то, что Россия отстает от мировых лидеров, и доля креативных индустрий в экономике страны составляет 2,2% ВВП против 5-7% ВВП в развитых странах, уже сейчас они приносят бюджету РФ около 12 млрд долларов.

"В Москве доля креативного бизнеса составляет 6,3% - это больше, чем в Гонконге. Более того, темпы развития креативных индустрий значительно выше, чем у других индустрий: даже во время пандемии рынок этот вырос на 14%", - добавил он.