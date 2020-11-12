Власти Москвы заявили, что из-за пандемии не закрылось ни одно промышленное предприятие

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. В Москве из-за пандемии коронавирусной инфекции и ограничений, связанных с профилактикой ее распространения, не закрылось ни одно крупное или среднее промышленное предприятие. Об этом сообщил в четверг ТАСС глава столичного департамента инновационной и промышленной политики Александр Прохоров.

"Из-за пандемии коронавируса и ограничительных мер не закрылось ни одно крупное или среднее промышленное предприятие",- сказал он. Между тем, 15 промпредприятий с начала года в мегаполисе все-таки прекратили свою работу. "Из них пять предприятий официально закончили начавшийся ранее переезд в другие регионы страны и десять - или завершили процедуру банкротства или находятся в стадии ее завершения",- подчеркнул глава департамента.

В качестве примера он привел одно из предприятий, работавшее в сфере легкой промышленности. "Закрытие, к примеру, одного из них, выпускавшего трикотажное и вязаное нательное белье, было связано не с пандемией, а с падением спроса на данные товары, произведенные именно здесь",- заметил Прохоров.

В то же время Прохоров рассказал, что власти столицы постоянно разрабатывают новые меры поддержки производителей. "В ближайшее время будет запущен онлайн-сервис, с помощью которого можно будет изложить информацию о проблеме, возникшей в ходе ведения инвестиционной деятельности на территории Москвы",- напомнил он. Также департамент помогает и тем предприятиям, которые, наоборот, хотят локализовать свое производство в столице. "За этот год у нас таких как минимум 5 компаний, работающих в сфере производства эластичных титановых имплантатов, промышленных дронов и другой продукции",- продолжил он, заметив, что новые предприятия дали мегаполису на первом этапе своей деятельности свыше тысячи рабочих мест.

Помимо этого, сказал Прохоров, сейчас "в высокой стадии готовности" находятся два новых предприятия, которые будут базироваться на производственной площадке "Алабушево" Особой экономической зоны "Технополис Москва".