Бюджет Воронежской области на 2020 год увеличен в доходной части на 4,6 млрд рублей

ВОРОНЕЖ, 12 ноября. /ТАСС/. Доходы бюджета Воронежской области в 2020 году в соответствии с изменениями в закон о бюджете региона увеличиваются на 4,6 млрд рублей. Значительная часть средств будет выделена на мероприятия по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба областной думы в четверг.

"Всего доходы бюджет региона в 2020 году в целом увеличиваются более чем на 4,6 млрд рублей - на сумму безвозмездных поступлений из федерального бюджета. Значительная часть средств будет распределена на мероприятия в рамках борьбы с коронавирусом, в том числе стимулирующие надбавки медикам и социальные выплаты безработным гражданам", - говорится в сообщении.

По словам председателя Воронежской областной думы Владимира Нетесова, приведенным в сообщении, более чем на 1 млрд рублей увеличивается дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в связи с пандемией, что подразумевает частичную компенсацию из федерального бюджета последствий от снижения налоговых доходов области. Субвенции на социальные выплаты безработным гражданам увеличиваются почти на 1,3 млрд рублей.

Также, по его словам, в регион направляются межбюджетные трансферты из резервного фонда правительства РФ в размере около 3 млрд рублей. Из этих средств более миллиарда рублей направят на выплаты и компенсации медработникам, работающим с пациентами с коронавирусом, более 204 млн рублей - на эти же цели соцработникам, еще 321,5 млн рублей будет направлено на дополнительное финансирование медорганизаций, входящих в систему ОМС.

За счет экономии и перераспределения резервных средств областного бюджета почти 859 млн рублей направят региональному департаменту здравоохранения на мероприятия по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, около 94,5 млн рублей - на стимулирующие выплаты медработникам и около 60 млн рублей - на лекарственное обеспечение. Департаменту социальной защиты выделят более 291 млн рублей на мероприятия по предупреждению распространения коронавирусной инфекции и стимулирующие выплаты.

Почти 178 млн рублей получит департамент строительной политики на обеспечение учреждений здравоохранения системой центрального снабжения медицинскими газами, а департаменту образования, науки и молодежной политики направят около 80,8 млн рублей для обеспечения школ оборудованием для обеззараживания воздуха.

Помощь детям

Нетесов отметил, что, помимо средств на мероприятия по борьбе с распространением коронавирусной инфекций деньги будут выделены на ежемесячные выплаты детям от 3 до 7 лет. "В частности, почти на 776 млн рублей увеличены субсидии за счет средств резервного фонда правительства РФ на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет. При этом из бюджета региона на софинансирование таких выплат заложено еще 137 млн рублей", - сказал Нетесов.

По регпроекту "Жилье" средства в размере 100 млн рублей, полученные из резервного фонда правительства, направят на строительство школы на 1224 места в Новоусманском районе. Дополнительные субсидии в размере 280,5 млн рублей пойдут на организацию бесплатного горячего питания для учеников начальной школы. "Региональное софинансирование на эти цели составило 50 млн рублей", - отметил Нетесов.