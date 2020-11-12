Регулятор США нашел свидетельства ущерба экономике от импорта алюминиевой фольги из РФ

ВАШИНГТОН, 12 ноября. /ТАСС/. Федеральная Комиссия по международной торговле США пришла к выводу, что импорт алюминиевой фольги из России, Армении, Бразилии, Омана и Турции наносит серьезный ущерб американской экономике. Соответствующее заявление опубликовано в четверг на сайте госоргана.

Комиссия обнаружила "обоснованные свидетельства того, что промышленность Соединенных Штатов серьезно пострадала в результате импорта алюминиевой фольги из России, Армении, Бразилии, Омана и Турции, которая предположительно продается в США по заниженной стоимости". Кроме того, по версии американских властей, соответствующие компании Турции и Омана получают субсидии от властей своих стран.

Комиссия вместе с Министерством торговли США намерена продолжить расследование и рассчитывает к 23 декабря прийти к предварительному решению относительно введения компенсирующих пошлин на эту продукцию, а к 8 марта 2021 года - антидемпинговых пошлин.

Само расследование было начато 29 сентября в связи с обращением ассоциации американских производителей алюминия.

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что намерен положить конец ситуации, когда американские производители из-за действующей системы торговых соглашений оказываются в менее выгодных условиях по сравнению с иностранными конкурентами.