Почти 500 проектов получат гранты Ростуризма в 2020 году

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Почти 500 туристических проектов в сфере создания инфраструктуры и новых маршрутов для путешествий получат в 2020 году гранты на общую сумму 1,2 млрд руб., сообщили в четверг журналистам в пресс-службе Ростуризма.

"Мы подвели итоги первого в истории российского туризма конкурса на предоставление грантов для предпринимателей. Интерес со стороны отрасли к данной мере поддержки огромный. Всего было подано более 4 тыс. заявок со всей страны", - сказала руководитель Ростуризма Зарина Догузова, слова которой приводятся в сообщении ведомства.

Победителями стали 474 проекта. Средняя стоимость одной заявки составила 2,6 млн рублей. На реализацию этой меры поддержки правительство РФ в 2020 году выделило 1,2 млрд руб.

"Больше всего проектов направлено на создание комфортных и безопасных условий для отдыха на природе - это кемпинги разного уровня комфортности, автокемпинги, модульные отели, а также оборудование для их оснащения. Также много заявок поступило по разработке новых туристических маршрутов и созданию безбарьерной туристической среды", - отметила руководитель Ростуризма.

Среди победителей - комплексный проект по оборудованию пляжей Крыма для людей с ограниченными возможностями здоровья, а также инновационное проектное решение для создания модульных некапитальных строений в Арктике и развитие различных кемпингов по всей стране, сообщили в ведомстве.

Согласно условиям конкурса, победители должны вложить в свой проект не менее 30% собственных средств, а максимальная сумма гранта не может превышать 3 млн руб. Период реализации гранта составляет шесть месяцев с момента заключения соглашения, которое должно быть подписано до конца этого года. Мониторинг исполнения целей гранта будут осуществлять Ростуризм и региональные органы исполнительной власти.