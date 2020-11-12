WSJ: Си Цзиньпин лично приостановил размещение акций Ant на биржах Китая

НЬЮ-ЙОРК, 12 ноября. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин лично распорядился приостановить размещение акций финансово-технологической компании Ant Group на биржах Китая из-за недовольства высказываниями ее фактического распорядителя Джека Ма (китайское имя Ма Юнь). С таким утверждением выступила в четверг газета The Wall Street Journal со ссылкой на китайских должностных лиц.

По их данным, Си Цзиньпин таким образом отреагировал на выступление одного из богатейших жителей Китая в Шанхае 24 октября. Джек Ма в этой речи цитировал председателя КНР и крайне критически отозвался о правилах, регулирующих отрасль высоких технологий в стране. Само выступление было воспринято как попытка упрочить личную репутацию миллиардера и поставить под сомнение действия контролирующих органов Китая, поясняется в статье.

Как утверждают источники газеты, Си Цзиньпин, ознакомившись с отчетом о речи Джека Ма, рассердился, распорядившись провести разбирательство и приостановить листинг Ant Group. Согласно публикации, тучи над компанией и ее распорядителем сгущались давно. "Си безразлично, значится ли тот или иной человек в списках самых богатых. Ему важно, что человек делает, когда разбогател, и сверяет ли свои интересы с государственными", - пояснил один из источников издания.

Газета обратилась за разъяснениями в эту компанию, к бизнесмену и в правительство КНР. Ant отказалась от комментариев, остальные не отреагировали на запрос.

4 ноября Комитет по контролю над ценными бумагами Китая одобрил решение о приостановке листинга акций этой компании из-за "изменения условий финансово-технического надзора". Как сообщил регулятор, "поспешное размещение" противоречило бы "принципам ведения бизнеса, опирающимся на правовые нормы системы государственного регулирования".

3 ноября Шанхайская фондовая биржа приостановила размещение ценных бумаг Ant Group. Компания извинилась перед инвесторами за срыв листинга на биржах Шанхая и Гонконга, намеченного на 5 ноября. По оценкам китайских и зарубежных экономистов, это IPO могло стать крупнейшим в истории и побить рекорд в $29,4 млрд, который поставила в декабре 2019 года нефтедобывающая корпорация Saudi Aramco.