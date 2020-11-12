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В "Аэрофлоте" не располагают информацией в связи с арестом сотрудника за госизмену

Ранее представителя компании в Великобритании Дмитрия Федоткина заключили под стражу до 10 января 2021 года

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Пресс-служба авиакомпании "Аэрофлот" не располагает информацией об обстоятельствах ареста представителя компании в Великобритании Дмитрия Федоткина по подозрению в госизмене, сообщили ТАСС в пресс-службе.

"Пресс-служба информацией не располагает", - заявил агентству представитель компании.

Днем ранее сообщалось, что Лефортовский суд Москвы в среду арестовал россиянина Дмитрия Федоткина, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ ("Госизмена"), ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц и 30 суток, то есть до 10 января 2021 года. По словам близкого к органам следствия источника ТАСС, Дмитрий Федоткин является представителем компании "Аэрофлот" в Великобритании.

Федоткин не признает вину в госизмене. Согласно действующему законодательству, ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы и штраф в размере до 500 тыс. рублей.

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