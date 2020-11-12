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Трамп подписал указ о запрете инвестиций в китайские компании, связанные с военными Китая

Он вступит в силу 11 января 2021 года

ВАШИНГТОН, 12 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп подписал указ о запрете американских инвестиций в ряд китайских компаний, которые, по мнению Вашингтона, связаны с Вооруженными силами Китач. Соответствующий документ распространила в четверг пресс-служба Белого дома.

Согласно указу запрет на операции с ценными бумагами таких компаний вступит в силу 11 января 2021 года. Речь, в частности, идет о фирмах, которые Пентагон ранее в этом году внес в список организаций, связанных с китайской военной отраслью.

Теги
СШАКитайТрамп, Дональд
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