Минфин разместил евробонды объемом €2 млрд с погашением в 2027 и 2032 годах

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Минфин РФ разместил еврооблигации совокупным объемом €2 млрд с погашением в 2027 и 2032 годах, это крупнейшее единовременное привлечению средств в евро. Об этом журналистам сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.

"12 ноября 2020 года состоялось размещение российских суверенных еврооблигаций, номинированных в евро, с погашением в 2027 и 2032 годах. Совокупный объем привлеченных средств составляет €2 млрд, что является крупнейшей сделкой Минфина России по единовременному привлечению средств в европейской валюте", - отметил Силуанов.

По его словам, совокупный спрос составил около €2,8 млрд. "Примечательно, что инвесторы проявили больший интерес к 12-летнему выпуску, объем размещения которого составил €1,25 млрд при объеме поданных заявок €1,6 млрд. По 7-летнему выпуску также наблюдалась "переподписка": объем заявок составил €1,2 млрд, превысив объем предложения более чем 1,5 раза", - добавил Силуанов. Он подчеркнул, что по итогам размещения обоих выпусков более 60% удовлетворенных заявок пришлось на иностранных инвесторов, оставшуюся часть приобрели инвесторы из России.

США не участвовали в сделке

Инвесторы и финансовая инфраструктура США не участвовали в сделке по размещению российских евробондов, сообщил Силуанов.

"Данная сделка стала дебютной после введенных властями США в августе 2019 года ограничений на участие американских инвесторов в первичном размещении российских суверенных еврооблигаций. В связи с чем сделка осуществлена без участия американских инвесторов и американской финансовой инфраструктуры", - сказал Силуанов.