Вице-премьер Чернышенко поручил Минцифре разработать реестр готовых решений в сфере ИИ

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил Минцифре РФ разработать реестр готовых решений в сфере искусственного интеллекта (ИИ) для последующего применения в федеральных ведомствах. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства РФ.

"Дмитрий Чернышенко поручил министерству цифрового развития разработать реестр готовых решений в сфере искусственного интеллекта, возможных для применения в различных федеральных ведомствах. Напомним, разработка проектов по внедрению решений ИИ в деятельность федеральных органов исполнительной власти началась в августе 2020 года", - говорится в сообщении.

В четверг прошла заключительная стратегическая сессия по искусственному интеллекту, где руководители цифровой трансформации семи федеральных органов исполнительной власти - Минэнерго, Минпромторга, Минкультуры, Минобрнауки, Росреестра, Россельхознадзора, ФНС - представили проекты по внедрению решений в сфере ИИ в своих ведомствах и формированию отраслевых дата-сетов.

Чернышенко подчеркнул, что участники проделали большую работу. "При внедрении решений в сфере искусственного интеллекта необходимо обеспечить возможность их использования другими федеральными органами исполнительной власти. Лучшие одобренные проекты по итогам всех стратегических сессий будут включены в ведомственные программы цифровой трансформации для дальнейшей реализации", - приводит его слова пресс-служба.