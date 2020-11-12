YouTube решил не выпускать подборку самых популярных видео 2020 года

НЬЮ-ЙОРК, 12 ноября. /ТАСС/. Видеохостинг YouTube в этот раз не станет размещать традиционный видеоролик Rewind, представляющий собой нарезку фрагментов наиболее популярных записей уходящего года. Соответствующее сообщение опубликовано в четверг в Twitter хостинга.

"Мы с 2010-го завершали каждый год Rewind, вспоминая наиболее интересных творцов, видео и тренды. Rewind исконно является шансом что-то отметить вне зависимости от того, нравится он вам или нет, как в 2018 году. 2020 год выдался совсем иным, поэтому соблюсти традицию в этот раз представляется неуместным. Посему мы пропустим Rewind в этом году", - говорится в тексте. Администрация видеохостинга, очевидно, имеет в виду последствия пандемии коронавируса, которые вынудили отменить или изменить формат многих рождественских и новогодних мероприятий.

Предыдущий видеоролик был размещен в YouTube 5 декабря 2019 года. Его создатели постарались исправить ошибки, допущенные в нарезке за 2018 год, которая установила рекорд по количеству негативных откликов. К 5 декабря прошлого года отметку "не нравится" под роликом поставили более 17 млн человек. При этом лишь 2,6 млн пользователям он понравился.