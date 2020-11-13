Продажи новых iPhone Pro Max и 12 Mini стартуют в России

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Продажи новых смартфонов компании Apple - iPhone 12 Pro Max и iPhone 12 Mini - стартуют в России в пятницу. Как сообщили ТАСС представители ретейлеров и сотовых операторов, спрос на новые модели на этапе предзаказа, стартовавшего 6 ноября, оказался выше, чем на модели 11-й серии и уже вышедшие новинки - 12 и 12 Pro. Несмотря на это, ретейлеры уверены, что в наступивший высокий предновогодний сезон новинок хватит всем желающим.

"Мы ожидаем достаточно товара на старте продаж как для тех, кто сделал предзаказ онлайн, так и для тех, кто придет забрать свой новый телефон в магазины сети re:Store", - сообщили в re:Store.

"Все поставки осуществляются регулярно, поэтому в даже случае, если первая партия товара моментально подойдет к концу, желающим не придется долго ждать появления смартфонов в нашей сети", - отметили в беседе с ТАСС вице-президент по закупкам и развитию компании "Связной" Михаил Догадин.

Ретейлеры и операторы связи отметили высокий спрос на iPhone 12 Pro Max и iPhone 12 Mini на этапе предзаказа. Так, например, в "Связном" количество предварительных заявок на iPhone 12 Pro Max на 30% превысило предзаказы на iPhone 11 Pro Mаx в 2019 году. В группе "М.Видео-Эльдорадо" отметили, что итоги предзаказа оказались выше ожиданий - спрос оказался примерно в полтора раза выше, чем на модели 12 и 12 Pro, продажи которых стартовали в октябре. В МТС также сообщили, что спрос на iPhone 12 Mini и iPhone 12 Pro Max в полтора раза превышает продажи прошлогодних моделей за аналогичное время. "По итогам предзаказа мы видим спрос на iPhone 12 Mini и iPhone 12 Pro Max на уровне предыдущих моделей iPhone 12-й серии (iPhone 12 и iPhone 12 Pro). При этом число предоплаченных предзаказов выросло в несколько раз", - отметили в компании "Билайн", которая фиксировала рост интереса к вышедшим в октябре новинкам относительно предыдущей линейки iPhone.

Москва и Санкт-Петербург оказались в лидерах по предзаказам в re:Store. В регионах, отмечает ретейлер, больше всего заказывали новые модели в Омске, Тюмени, Новосибирске, Екатеринбурге, Краснодаре и Перми. Более 60% предзаказов новых iPhone на Ozon пришлось на регионы. "Наибольший интерес к новинкам проявляют жители Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Екатеринбурга и Казани. В пятницу в 8 утра стартуют продажи, и мы ждем такого же ажиотажного спроса, как и на модели iPhone 12 и iPhone 12 Pro", - отметили в "Связном".

Популярная модель

Лидером предзаказа стала версия Pro Max, на которую пришлось 65-80% всех заказов у МТС, "Мегафона", "Связного", "М.Видео" и "Эльдорадо". Наибольшей популярностью новинка пользуется в цвете "тихоокеанский синий" в конфигурации на 256 Гб. "На нее пришлось почти 40% предзаказов, а на втором месте - золотая версия на 256 Гб - ее предпочли около четверти покупателей новинки. На текущий момент в сетях доступны модели золотого и графитового цветов с разным объемом памяти, но в связи с высоким спросом ситуация быстро меняется", - отметили в "М.Видео-Эльдорадо". В Ozon и re:Store покупатели также отдавали предпочтение iPhone Pro Max в графитовом цвете. "В Москве абсолютным лидером предпочтений стал iPhone 12 Pro Max на 256GB в цвете "тихоокеанский синий", в регионах пользователи чаще выбирали ту же модель, но в графитовом цвете", - отметили в Ozon.

Хитом предзакзов iPhone 11 Mini стала модель в синем цветовом решении на 128 и 256 Гб. "Спрос на модель Mini можно охарактеризовать как стабильный, дефицит не наблюдается. Мы ожидаем рост интереса к новинке после ее появления в розничных магазинах с 13 ноября. В ходе предзаказа предпочтения среди покупателей версии Mini сфокусировались вокруг черной и синей моделей с памятью 128 Гб - на эти смартфоны пришлось примерно по 20% штучных заказов", - отметили в "М.Видео-Эльдорадо".

О новых моделях

Apple провела 13 октября презентацию, на которой зрителям были представлены четыре модели нового телефона (две бюджетные и две флагманские версии), все они поддерживают технологию связи пятого поколения (5G) - iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. С 6 ноября стартует предзаказ на iPhone 12 Mini и Pro Max, их продажи - с 13 ноября. Стоимость iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max в России начинается от 99 990 рублей и от 109 990 рублей соответственно, в зависимости от объема памяти. Стоимость iPhone 12 Mini составит в России от 69 990 рублей, iPhone 12 - от 79 990 рублей.