Фондовые торги в США завершились снижением индексов

НЬЮ-ЙОРК, 13 ноября. /ТАСС/. Ключевые индексы Нью-Йоркской фондовой биржи снизились в четверг по итогам торговой сессии.

Как свидетельствуют данные, размещенные на сайте торговой площадки, американский промышленный индекс Dow Jones сократился на 317,46 пункта (1,08%) и остановился на отметке 29 080,17 пункта. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, потерял 35,65 пункта (1,00%) и оказался на отметке 3 537,01 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq снизился на 76,84 пункта (0,65%), до 11 709,59 пункта.

Нефть марки WTI подешевела. К 16:46 по времени Восточного побережья США (00:46 мск) цена поставок энергоносителя в декабре снизилась на $0,47 (1,13%), до $40,98.

Как отметил аналитик Кит Лернер из исследовательского подразделения банка SunTrust, опасения на рынке вызваны ожиданием ужесточения санитарных мер в США в связи с распространением нового коронавируса. "Заряд, который был дан позитивными новостями о вакцине от коронавируса и снижением напряженности после выборов, по всей видимости, кончился", - приводит его слова газета The Wall Street Journal. По мнению Лернера, на рынке в краткосрочной перспективе наступит период волатильности.