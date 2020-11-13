В Новосибирской области появится крупная площадка для выращивания телят

НОВОСИБИРСК, 13 ноября. /ТАСС/. Компания "Сибирская нива" (входит в "Эконива-АПК холдинг") планирует в 2021 году построить на территории Черепановского района Новосибирской области площадку для выращивания телят на 15 тыс. голов. Об этом ТАСС сообщил региональный директор "Эконива-АПК холдинг" Сергей Ляхов.

"Если Россельхозбанк примет положительное решение, то в Новосибирской области рядом с комплексом, который мы в этом году ввели в эксплуатацию в селе Огнева Заимка Черепановского района, должна появится площадка для ремонтного молодняка на 15 тыс. голов. В дальнейшем она позволит снабжать ремонтным молодняком растущее черепановское молочное поголовье", - сообщил Ляхов.

Необходимость создания площадки региональный директор объяснил тем, что в случае строительства животноводческого комплекса "Курочкино" в Тальменском районе, который предполагает размещение только фуражных [дойных] коров, предприятию потребуются дополнительные места для телят. Еще один крупный проект в 2021 году компания планирует реализовать в Тальменском районе Алтайского края на границе с Новосибирской областью. Там планируется молочный комплекс на 6 тыс. голов.

"Проект полностью готов. В ноябре мы будем защищать план по инвестициям в Россельхозбанке, два этих проекта у нас в приоритетном порядке. Если совет по инвестициям примет решение в этом году, то в течение 2021 года мы реализуем объекты. После принятия решения можно будет подробнее говорить о необходимых финансах и точных сроках реализации", - резюмировал Ляхов.

Компания "Эконива" является крупнейшим производителей сырого молока в России, объединяет предприятия в Воронежской, Калужской, Курской, Новосибирской, Оренбургской, Рязанской, Московской, Ленинградской, Самарской, Смоленской, Тюменской областях, Алтайском крае, а также республиках Башкортостан и Татарстан. В Новосибирской области у компании "Сибирская нива" четыре животноводческих комплекса. Три из них работают Маслянинском районе - в селе Борково содержится 2,5 тыс. голов дойного стада, в селе Пеньково - 5 тыс., в селе Елбань - 6 тыс. Еще один комплекс компании располагается в селе Огнева Заимка Черепановского района на 3, 35 тыс. голов.