{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Первый блок БелАЭС может возобновить работу на следующей неделе

Как заявил руководитель проекта строительства БелАЭС Виталий Полянин, по предварительным данным, причиной остановки первого энергоблока стала поломка электротехнического оборудования

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Причиной остановки первого энергоблока Белорусской АЭС 8 ноября, по предварительным данным, стала поломка электротехнического оборудования зарубежной сборки, после замены трансформаторов блок может возобновить подачу электроэнергии на следующей неделе, сообщил газете "Коммерсантъ" вице-президент "Атомстройэкспорта", руководитель проекта строительства БелАЭС Виталий Полянин.

"Сразу скажу, что ситуация не критичная, а абсолютно рабочая для этого этапа ввода блока в эксплуатацию. Предварительно было выявлено, что из строя вышли трансформаторы напряжения из измерительной схемы защиты блочного трансформатора в результате внутреннего короткого замыкания. Оборудование это итальянского производства, сейчас мы меняем трансформаторы на российские из запасов концерна "Росэнергоатом", - пояснил Полянин.

По его словам, уже создана комиссия для проверки проектной схемы и качества изготовленного оборудования. Полянин добавил, что подобные случаи уже встречались в истории российской атомной энергетики, и "многое зависит от качества изготовления данного вида трансформаторов, которые эксплуатируются в довольно жестких условиях".

"Идем по плану: уверен, что в ближайшие дни завершим всю работу, включая монтаж и необходимые испытания. Включить блок в сеть планируем в начале следующей недели", - заявил Полянин. Он выразил уверенность, что в первом квартале 2021 года блок будет передан белорусским коллегам.

Также Полянин отметил, что остановка первого блока связана только с прекращением выработки электроэнергии, а "к ядерной и радиационной безопасности этот инцидент не имеет никакого отношения". "Радиационный фон на площадке в норме, по международной шкале МАГАТЭ этот инцидент имеет нулевой уровень", - добавил он.

Говоря о самом инциденте вице-президент "Атомстройэкспорта" сообщил, что 8 ноября энергоблок был внепланово отключен от сети действием электрической защиты, при этом все проектные алгоритмы и автоматика блока отработали без замечаний. "Реакторная установка осталась на мощности, турбогенератор безаварийно автоматически поставлен на валоповорот", - рассказал он.

Остановка энергоблока

10 ноября министерство энергетики Белоруссии подтвердило факт временного прекращения поставки электроэнергии с Белорусской АЭС, однако подчеркнуло, что это произошло в соответствии с программой "Энергетический пуск". По его информации, на данном этапе программы предусмотрены режимы снижения мощности турбогенератора, вплоть до нулевой, для проведения испытаний и необходимых работ, включая доводку и наладку оборудования по результатам проводимых испытаний, что и происходит в настоящее время". По данным "Белэнерго", "все технологические системы на энергоблоке продолжают работать в штатном режиме".

Строительство БелАЭС ведется по типовому российскому проекту нового поколения "три плюс" АЭС-2006. БелАЭС будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Генподрядчиком выступает "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). 3 ноября первый энергоблок БелАЭС был включен в объединенную энергосистему страны, а 7 ноября был выведен на мощность 400 МВт. Ввод в промышленную эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС запланирован на начало 2021 года. По планам белорусских властей, ввод второго блока должен произойти в 2022 году.

Теги
БелоруссияРоссия
В Приморье выделят 100 млн рублей на льготное кредитование промышленности в 2021 году
Предприятия получат возможность привлечь для реализации проектов промышленной модернизации льготные кредиты под 1%, 3% и 5% годовых сроком до пяти лет
Читать полностью