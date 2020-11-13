Первый блок БелАЭС может возобновить работу на следующей неделе

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Причиной остановки первого энергоблока Белорусской АЭС 8 ноября, по предварительным данным, стала поломка электротехнического оборудования зарубежной сборки, после замены трансформаторов блок может возобновить подачу электроэнергии на следующей неделе, сообщил газете "Коммерсантъ" вице-президент "Атомстройэкспорта", руководитель проекта строительства БелАЭС Виталий Полянин.

"Сразу скажу, что ситуация не критичная, а абсолютно рабочая для этого этапа ввода блока в эксплуатацию. Предварительно было выявлено, что из строя вышли трансформаторы напряжения из измерительной схемы защиты блочного трансформатора в результате внутреннего короткого замыкания. Оборудование это итальянского производства, сейчас мы меняем трансформаторы на российские из запасов концерна "Росэнергоатом", - пояснил Полянин.

По его словам, уже создана комиссия для проверки проектной схемы и качества изготовленного оборудования. Полянин добавил, что подобные случаи уже встречались в истории российской атомной энергетики, и "многое зависит от качества изготовления данного вида трансформаторов, которые эксплуатируются в довольно жестких условиях".

"Идем по плану: уверен, что в ближайшие дни завершим всю работу, включая монтаж и необходимые испытания. Включить блок в сеть планируем в начале следующей недели", - заявил Полянин. Он выразил уверенность, что в первом квартале 2021 года блок будет передан белорусским коллегам.

Также Полянин отметил, что остановка первого блока связана только с прекращением выработки электроэнергии, а "к ядерной и радиационной безопасности этот инцидент не имеет никакого отношения". "Радиационный фон на площадке в норме, по международной шкале МАГАТЭ этот инцидент имеет нулевой уровень", - добавил он.

Говоря о самом инциденте вице-президент "Атомстройэкспорта" сообщил, что 8 ноября энергоблок был внепланово отключен от сети действием электрической защиты, при этом все проектные алгоритмы и автоматика блока отработали без замечаний. "Реакторная установка осталась на мощности, турбогенератор безаварийно автоматически поставлен на валоповорот", - рассказал он.

Остановка энергоблока

10 ноября министерство энергетики Белоруссии подтвердило факт временного прекращения поставки электроэнергии с Белорусской АЭС, однако подчеркнуло, что это произошло в соответствии с программой "Энергетический пуск". По его информации, на данном этапе программы предусмотрены режимы снижения мощности турбогенератора, вплоть до нулевой, для проведения испытаний и необходимых работ, включая доводку и наладку оборудования по результатам проводимых испытаний, что и происходит в настоящее время". По данным "Белэнерго", "все технологические системы на энергоблоке продолжают работать в штатном режиме".

Строительство БелАЭС ведется по типовому российскому проекту нового поколения "три плюс" АЭС-2006. БелАЭС будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Генподрядчиком выступает "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). 3 ноября первый энергоблок БелАЭС был включен в объединенную энергосистему страны, а 7 ноября был выведен на мощность 400 МВт. Ввод в промышленную эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС запланирован на начало 2021 года. По планам белорусских властей, ввод второго блока должен произойти в 2022 году.