Китай приостановил ввоз продукции индийской Basu после обнаружения коронавируса

ПЕКИН, 13 ноября. /ТАСС/. Власти Китая приостановили на одну неделю ввоз продукции индийского производителя морепродуктов Basu International после обнаружения на упаковках замороженной каракатицы коронавируса. Об этом в пятницу сообщило Главное таможенное управление КНР.

"В связи с обнаружением положительных образцов коронавируса на упаковках замороженной каракатицы, импортированной из Индии, <…> принято решение с сегодняшнего дня приостановить импорт продукции индийского производителя морепродуктов Basu International (регистрационный номер 462) на одну неделю", - говорится в документе, опубликованном на сайте ведомства.

В заявлении отмечается, что "по истечении срока ввоз продукции компании будет восстановлен автоматически".

Basu International основана в 2002 году. Компания специализируется на экспорте морепродуктов.