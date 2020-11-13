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Пандемия COVID-19

Китай приостановил ввоз продукции индийской Basu после обнаружения коронавируса

Компания специализируется на экспорте морепродуктов

ПЕКИН, 13 ноября. /ТАСС/. Власти Китая приостановили на одну неделю ввоз продукции индийского производителя морепродуктов Basu International после обнаружения на упаковках замороженной каракатицы коронавируса. Об этом в пятницу сообщило Главное таможенное управление КНР.

"В связи с обнаружением положительных образцов коронавируса на упаковках замороженной каракатицы, импортированной из Индии, <…> принято решение с сегодняшнего дня приостановить импорт продукции индийского производителя морепродуктов Basu International (регистрационный номер 462) на одну неделю", - говорится в документе, опубликованном на сайте ведомства.

В заявлении отмечается, что "по истечении срока ввоз продукции компании будет восстановлен автоматически".

Basu International основана в 2002 году. Компания специализируется на экспорте морепродуктов.

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ИндияКитайПандемия COVID-19
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