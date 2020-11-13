В Приморье выделят 100 млн рублей на льготное кредитование промышленности в 2021 году

ВЛАДИВОСТОК, 13 ноября. /ТАСС/. Фонд развития промышленности (ФРП) Приморского края в 2021 году получит 100 млн рублей из регионального бюджета на льготное кредитование предприятий, сообщает в пятницу пресс-служба правительства Приморья.

"В краевом бюджете на 2021 год предусмотрели 100 млн рублей, которые получит в качестве субсидии региональный фонд развития промышленности. Эти деньги будут направлены на кредитование промышленных предприятий региона на льготных условиях. Промышленные предприятия Приморского края получат возможность привлечь для реализации проектов промышленной модернизации льготные кредиты под 1%, 3% и 5% годовых сроком до 5 лет на сумму от 20 до 100 млн рублей", - говорится в сообщении.

Кредит может быть взят предприятием одновременно в федеральном и в региональном ФРП. Доля федерального фонда в займе может составлять до 70%, при этом не менее 30% должно приходиться на региональный фонд.

Промышленные и производственные предприятия Приморья, относящиеся к сегменту малого и среднего бизнеса, могут уже сейчас воспользоваться финансовой поддержкой в виде льготных займов на сумму до 5 млн рублей.

С начала 2020 года микрокредитная организация "Фонд развития предпринимательства и промышленности Приморского края", учрежденная в рамках национального проекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", выдала приморским предпринимателям 257 займов на общую сумму более 240 млн рублей.