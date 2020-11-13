Решетников: бизнесмены РФ смогут безболезненно перейти с ЕНВД на удобный налоговый режим

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Российские предприниматели, которые применяют единый налог на вмененный доход (ЕНВД) смогут до конца 2020 года безболезненно перейти на один из четырех льготных налоговых режимов. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе Министерства экономического развития РФ.

С 1 января 2021 года в России отменяется специальный налоговый режим ЕНВД. Альтернативными режимами без серьезного повышения налоговой нагрузки являются упрощенная система налогообложения (УСН), единый cельскохозяйственный налог (ЕСХН), патентная система налогообложения (ПСН), налог на профессиональный доход (НПД). Предприниматели, не определившиеся с выбором до конца 2020 года, будут автоматически переведены на общую систему налогообложения, что привет к существенному увеличению налоговых отчислений.

"Мы предлагаем цивилизованный подход к налогообложению, который поощряет легальное ведение бизнеса. На сегодняшний момент уже достаточно серьезно изменено законодательство - для того, чтобы обеспечить спокойный мягкий переход, был принят закон, который позволяет без проблем переходить с ЕНВД на другие системы налогообложения. В общем и целом сделано практически все для безболезненного, бесшовного перехода", - сказал министр экономического развития РФ Максим Решетников, слова которого приводит пресс-служба.

Позиция бизнеса

Некоторые предприниматели видят для себя плюсы в отмене ЕНВД с будущего года. Так, основатель сети парикмахерских "Чио-Чио" Ильназ Набиуллин признал, что "это делается для того, чтобы привести нашу налоговую систему в более понятный простой вид". "Воспринимаю отмену ЕНВД как необходимость. Как поход к остеопату, который может сделать больно, но я понимаю, что это нужно. И возвращаясь к конкуренции, я всегда выступаю за единые правила игры для всех предпринимателей. Это болезненный, но необходимый шаг в этом направлении", - отметил бизнесмен, которого цитирует пресс-служба.

Отмена ЕНВД заставит многих предпринимателей щепетильнее относиться к цифрам и своей экономике, уверена основатель сети ресторанов быстрого питания "Шаурмания" в Рязани Анастасия Филиппова. "Я как амбассадор "Бизнес-навигатора МСП" (цифровой портал для помощи малому и среднему бизнесу в открытии или масштабировании дела - прим. ТАСС) и частый гость на учебных площадках для молодых предпринимателей вижу, что до сих пор бизнес ведут "на коленке" и важнейшие цифры просто не считаются, банальный баланс доходов и расходов отсутствует. Нынешние изменения в налоговой системе приведут к тому, что предприниматель должен будет "подтянуться" по всем этим вопросам, а это может привести только к положительным результатам", - сказала она.

Владелец отеля для кошек "Генерал Мяу" Николай Лаврентьев отметил, что не для всех предпринимателей ЕНВД выгоден и актуален. "На начальном этапе при открытии отеля для кошек требовались крупные вложения на приобретения основных средств, а также сопутствующих расходных материалов. Учитывая их высокую стоимость логичнее и выгоднее было применить упрощенную систему налогооблажения по методу доход минус расход, нежели ЕНВД", - пояснил он.

О режиме ЕНВД

Единый налог на вмененный доход не зависит от полученной выручки, он рассчитывается исходя из предполагаемого - вмененного дохода по ставке от 7% до 15% в зависимости от региона России. При этом те предприниматели, которые пользуются ЕНВД, освобождаются от уплаты налога на прибыль, НДС, кроме импортного, и налога на имущество, кроме рассчитываемого по кадастровой стоимости. Данный режим в России применяют около 280 тыс. организаций и 1,8 млн индивидуальных предпринимателей.

Решение об отмене ЕНВД с 1 января 2021 года много раз обсуждалось и является взвешенным, заявил ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По его словам, за 2019 год совокупно 2,2 млн компаний, которые работали в режиме упрощенной системы налогообложения, заплатили налогов на 422 млрд рублей, а 2 млн налогоплательщиков на ЕНВД - лишь 65 млрд рублей.