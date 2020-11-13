В работе YouTube произошел сбой

ТАСС, 13 ноября. Пользователи онлайн-видеохостинга YouTube в некоторых странах сообщают о сбое в работе сервиса. Это следует из данных портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Проблемы в работе сервиса наблюдаются преимущественно в США, Австралии, Малайзии и Японии. В России о сбоях в работе YouTube сообщили пользователи в Москве и Новосибирске, но их число незначительно.

Чаще всего пользователи сервиса жалуются на проблемы с просмотром видео (87%), у 8% проинформировавших о сбое не работает сайт YouTube, еще 4% пользователей отмечают трудности с загрузкой видеороликов на сайт.

12 ноября портал информировал о неполадках на платформах американской корпорации Google, в том числе о масштабном сбое в YouTube, а также стриминговом и музыкальном сервисах YouTube TV и YouTube Music. Позднее руководство YouTube сообщило о восстановлении работы всех своих сервисов после масштабного сбоя.