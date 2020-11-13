Трехлетний бюджет Колымы запланирован дефицитным в объеме около 109 млрд рублей

ТАСС, 13 ноября. Депутаты Магаданской областной думы в пятницу утвердили в первом чтении проект регионального бюджета на 2021-2023 годы с доходами на сумму 108,9 млрд рублей - на 2,1 млрд рублей меньше запланированных расходов. Об этом сообщили журналистам в пятницу пресс-службе парламента Колымы.

"Доходы областного бюджета в 2021 году запланированы в объеме 37,7 млрд рублей, в 2022 году - 37,0 млрд рублей, в 2023 году - 34,2 млрд рублей. Объемы доходов определены на основании показателей развития региональной экономики, изменений налогового и бюджетного законодательства и прогноза поступлений в бюджет", - сказали в пресс-службе.

По информации областных властей, запланированный бюджет будет дефицитным. Однако нехватка средств будет незначительной - 2,1 млрд рублей за три года. Расходы в 2021 году рассчитаны в объеме 38,5 млрд рублей, в плановых периодах - 37,5 и 35,0 млрд рублей. Запланировано, что в 2021 году власти региона проведут большую работу по выравниванию и сбалансированности бюджета.

Несмотря на дотационный характер, бюджет Колымы сохранит социальную направленность. Одной из самых затратных сфер в 2021 году станет образование. На него направят более 9,4 млрд рублей. Почти 5,9 млрд предназначено для системы здравоохранения. Также будут реализованы все запланированные проекты и программы, продолжится строительство социальных, спортивных и культурных объектов.

В 2020 году доходы и расходы областного бюджета были равны. Они были установлены в объеме более 38,5 млрд рублей.