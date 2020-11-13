Продажи магазинов duty free на Хайнане с 1 июля выросли в два раза и достигли $1,8 млрд

ХАЙКОУ /Китай/, 13 ноября. /ТАСС/. Объем продаж магазинов беспошлинной торговли (duty free) в южной китайской провинции Хайнань с июля по октябрь вырос на 214,1% в годовом выражении, до 12,01 млрд юаней (около $1,79 млрд). Как сообщило таможенное управление города Хайкоу, этот показатель продемонстрировал значительный рост после повышения с 1 июля квот на индивидуальные покупки.

За это время магазины duty free посетили в общей сложности 1,78 млн покупателей, их число выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в полтора раза - на 58,8%. Посетители приобрели в общей сложности 12,87 млн товаров - рост этого показателя составил 139,7% в годовом выражении.

С 1 июля квоты для одного человека на покупки в магазинах беспошлинной торговли провинции были увеличены с 30 тыс. до 100 тыс. юаней (с $4,2 тыс. до $14,2 тыс.), а также с 38 до 45 позиций расширен список беспошлинных товаров. Власти Хайнаня ожидают, что по итогам года общий объем продаж в магазинах беспошлинной торговли провинции составит порядка 30 млрд юаней (около $4,4 млрд).

В настоящее время в провинции Хайнань функционируют четыре магазина беспошлинной торговли: два из них расположены в Хайкоу, остальные - в городе Санья и прибрежном городке Боао в районе Цюнхай на северо-востоке острова. Пилотная программа развития сети магазинов duty free в провинции Хайнань была запущена правительством КНР в 2011 году.

Магазины беспошлинной торговли являются частью плана властей по продвижению международного туризма на Хайнане. До конца этого года запланировано открытие еще трех новых магазинов duty free. Необходимость увеличения их числа в провинции власти объяснили растущим числом туристов и высоким спросом на беспошлинные товары. Все три новых магазина будут расположены в курортном городе Санья. Один из них откроют в аэропорту, два других - в пригороде.