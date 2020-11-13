РФПИ и GL Rapha запустят в Южной Корее выпуск свыше 150 млн доз вакцины "Спутник V" в год

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и южнокорейская компания GL Rapha достигли соглашения о производстве в Южной Корее более 150 млн доз вакцины против коронавируса "Спутник V" ежегодно. Производство будет запущено в декабре текущего года, говорится в сообщении РФПИ, опубликованном в официальном аккаунте вакцины в Twitter .

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"Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) и GL Rapha, одна из ведущих компаний Южной Кореи в области биотехнологий (включая дочернее подразделение Hankook Korus Pharm), объявляют о соглашении по производству в стране более 150 млн доз первой в мире зарегистрированной вакцины против коронавируса "Спутник V", - указано в сообщении.

Отмечается, что стороны намерены запустить производство в декабре и начать поставки вакцины на экспорт в январе 2021 года. Произведенная вакцина будет поступать на мировой рынок.

Первый промежуточный анализ данных третьей фазы клинических исследований в РФ продемонстрировал эффективность применения вакцины "Спутник V" на уровне 92%.

Заявки на приобретение свыше 1,2 млрд доз вакцины "Спутник V" поступили от более чем 50 стран. Вакцина для поставок на зарубежные рынки будет производиться международными партнерами РФПИ в Индии, Бразилии, Китае, Южной Корее и других странах. Существующие договоренности РФПИ с международными партнерами позволят производить за пределами России 500 млн доз вакцины "Спутник V" в год. В настоящее время РФПИ рассматривает дополнительные заявки от ряда стран и компаний по дальнейшему увеличению производственных мощностей за рубежом.