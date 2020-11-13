Реализация проекта расширения аэропорта Калуги начнется в 2021 году

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Проект расширения калужского аэропорта Грабцево начнут реализовывать в 2021 году, сообщил в пятницу ТАСС глава региона Владислав Шапша.

"Уже в следующем году [2021 году] у нас в планах и продолжение взлетной полосы до 2,5 км, и строительство терминала, расширение сервисных возможностей", - сказал Шапша в кулуарах форума АСИ и Росконгресса.

Главгосэкпертиза России ранее одобрила проект строительства в аэропорту Калуги дополнительных стоянок для самолетов и соответствующей инфраструктуры. Планируется возведение перронов еще на пять мест для стоянки самолетов.

Согласно проекту, к 2045 году прогнозируемый объем перевозок через Грабцево составит почти 300 тыс. пассажиров и свыше 3 тыс. тонн грузов в год.

Международный аэропорт Калуги был введен в эксплуатацию в 2015 году, пропускная способность составляет 350 пассажиров в час.

Форум "Сильные идеи для нового времени", организованный Агентством стратегических инициатив и Фондом Росконгресс, проходит 11-13 ноября в Москве. За время подготовки было собрано около 15 тыс. идей для развития экономики, социальной и технологической сфер России. ТАСС является стратегическим информационным партнером мероприятия и обеспечивает работу официального медиабанка форума.