Банк России отозвал лицензию у Международного коммерческого банка

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Банк России приказом от 13 ноября 2020 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Международного коммерческого банка, говорится в сообщении регулятора. Коммерческая организация, являющаяся участником системы страхования вкладов, по величине активов занимала на 1 ноября 2020 года 299-е место в банковской системе РФ.

Что делать, если у банка отозвали лицензию

"Международный коммерческий банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в том числе занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к нему меры, в том числе вводились ограничения на привлечение денежных средств физических лиц", - отмечает ЦБ.

При этом более 70% кредитного портфеля Международного коммерческого банка составляли низкокачественные ссуды, которые многократно реструктурировались с целью сокрытия реального уровня просроченной задолженности.

По данным регулятора, кредитная организация занижала величину необходимых к формированию резервов, а также завышала стоимость имущества в целях улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения. Банк России неоднократно направлял в адрес кредитной организации предписания с требованиями об адекватной оценке принимаемых рисков.

ЦБ также аннулировал лицензию на осуществление Международным коммерческим банком профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

В кредитную организацию назначена временная администрация Банка России, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.