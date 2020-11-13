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Санация на финансовом рынке
Обновлено 

Банк России отозвал лицензию у Международного коммерческого банка

По величине активов эта кредитная организация занимала на 1 ноября 2020 года 299-е место в банковской системе России
Здание Банка России Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Здание Банка России
© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Банк России приказом от 13 ноября 2020 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Международного коммерческого банка, говорится в сообщении регулятора. Коммерческая организация, являющаяся участником системы страхования вкладов, по величине активов занимала на 1 ноября 2020 года 299-е место в банковской системе РФ.

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"Международный коммерческий банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в том числе занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к нему меры, в том числе вводились ограничения на привлечение денежных средств физических лиц", - отмечает ЦБ.

При этом более 70% кредитного портфеля Международного коммерческого банка составляли низкокачественные ссуды, которые многократно реструктурировались с целью сокрытия реального уровня просроченной задолженности.

По данным регулятора, кредитная организация занижала величину необходимых к формированию резервов, а также завышала стоимость имущества в целях улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения. Банк России неоднократно направлял в адрес кредитной организации предписания с требованиями об адекватной оценке принимаемых рисков.

ЦБ также аннулировал лицензию на осуществление Международным коммерческим банком профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

В кредитную организацию назначена временная администрация Банка России, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.

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