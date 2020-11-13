Итоговые материалы по второму пакету мер поддержки IТ-отрасли представят до 20 ноября

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Минцифры РФ должно до 20 ноября представить в правительство окончательную версию материалов по второму пакету мер поддержки IТ-отрасли. После этого будет проведена встреча с компаниями, сообщил ТАСС вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"У Минцифры есть поручение с конкретными сроками о подготовке пакета мер и проработки их с профильными ведомствами. До 20 ноября должна быть представлена в правительство окончательная версия материалов. После их внесения мы проведем очередную встречу с отраслью, на которой проинформируем по содержанию пакета мер поддержки, ответим на все вопросы", - сказал он.

При этом вице-премьер подчеркнул, что представители IТ-компаний и экспертного сообщества принимали активное участие в формировании пакета мер.