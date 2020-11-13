Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи опустился до 77,35 руб.

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Курс доллара на открытии торгов Московской биржи опустился на 0,02%, до 77,35 руб., курс евро вырос на 0,01%, до 91,27 руб., свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

К 10:30 мск курс доллара находился на уровне 77,365 руб. (-0,01%), евро рос до 91,36 руб. (+0,1%).

Российский рынок акций открылся снижением биржевых индексов. Так, по данным на 10:00 мск, индекс Мосбиржи снижался на 0,62% и достигал отметки 3007,16 пункта, а индекс РТС опускался на 1,11%, до 1224,72 пункта.

К 10:40 мск индекс Мосбиржи торговался на уровне 3008,93 пункта (-0,56%), а РТС - на уровне 1226,01 пункта (-1%).

Стоимость январского фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне снижается на 1,24% - до $43 за баррель. Нефть сорта WTI дешевеет на 1,6% и торгуется на отметке $40,76 за баррель.