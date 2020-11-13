Логистический комплекс "Сухой порт "Рязань" начнут строить раньше срока

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Строительство мультимодального транспортно-логистического комплекса "Сухой порт "Рязань" начнется с опережением планов, в 2020 году, сообщил в пятницу ТАСС губернатор Рязанской области Николай Любимов.

"Мы хотим, чтобы инвестор в конце этого года вышел на площадку, хотя проектом это предусмотрено в 2021 году. Первое, что мы строим - железнодорожные пути, в 2021 году - инженерные сети и газ. То есть проект по созданию инфраструктуры должен запуститься уже в этом году", - сказал Любимов в кулуарах форума "Сильные идеи для нового времени".

Соглашение о намерениях по реализации в Рязанской области проекта по строительству и эксплуатации транспортно-логистического комплекса "Сухой порт "Рязань" было подписано в октябре 2018 года, его оператором стала компания LF Business Solutions SA (Люксембург).

Любимов уточнил, что в 2021-2024 годах местные власти планируют направить на развитие инфраструктуры индустриального парка "Рязанский", на территории которого расположится "Сухой порт", 7,7 млрд рублей. Эти средства будут перенаправлены с целью снижения объема погашения госдолга. "Соответственно, эти деньги теперь можно будет не возвращать в бюджет РФ при условии, что они вкладываются регионом в развитие новой инфраструктуры, в том числе, для индустриальных парков. Это источник инвестиций, который мы планируем использовать прежде всего", - добавил губернатор.

Комплекс "Сухой порт "Рязань" расположится на площади 560 га и будет включать в себя железнодорожный мультимодальный терминал, парк малого бизнеса, многофункциональные производственные здания. Всего будет создано 1 800 высокопроизводительных рабочих мест. Сроки реализации проекта - 2020-2029 годы.

Форум "Сильные идеи для нового времени", организованный Агентством стратегических инициатив и фондом Росконгресс, проходит 11-13 ноября в Москве. За время подготовки было собрано около 15 тыс. идей для развития экономики, социальной и технологической сфер России. ТАСС является стратегическим информационным партнером мероприятия и обеспечивает работу официального медиабанка форума.